(Di sabato 17 febbraio 2024) “Carmen” seduce eil pubblicono. L’opera di Bizet, messa in scena per laina, il 14 e 15 febbraio, al Teatro dell’Opera, nella Città della Cultura di, registra il tutto esaurito. Uno spettacolo che emoziona, riproponendo lo spirito libero della donnana incarnato da Carmen e il tema dell’amore universale. Coreografata e diretta da Sofiane Aboukra e messa in scena dal Balletto dell’Opera e dall’Orchestra Sinfonicana, lunghe code per accedere al teatro confermano la sete del pubblico di, cultura e bellezza. Un trinomio che la “Carmen” prodotta dal Teatro dell’Opera di, centro di balletto e arti coreografiche, centro di musica e opera, ha saputo ...

“Carmen” seduce e conquista il pubblico tunisino. L’opera di Bizet, messa in scena per la prima volta in Tunisia, il 14 e 15 febbraio, al ... (strumentipolitici)

"Squadra senz'anima ". Finisce l'avventura di Gattuso al Marsiglia: Se però Galtier non si liberasse prima di giugno, il Marsiglia potrebbe optare per Jean - Louis Gasset , dimessosi da ct della Costa d'Avorio a Coppa d'Africa in corso, o Sabri Lamouchi, reduce da un'...

In Argentina la cantante Lali Espósito bersaglio del presidente Milei: "Parassita": Cosa è successo A pochi giorni dall'entrata in carica in Argentina, il presidente neoliberista Javier Milei ha segnato la sua prima sconfitta: la sua Legge Omnibus, 664 articoli per 'rivoluzionare il Paese', è stata affossata in Parlamento. Tra le reazioni alla sua debacle, Milei, 'El loco', ha messo quindi nel mirino Lali ...

Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League - UEFA Europa Conference League: ... il Francoforte vuole aggiungere un altro trofeo in bacheca vincendo la Conference League, una competizione a cui partecipa per la prima volta. La squadra tedesca ha pareggiato 2 - 2 con l'Union SG ...