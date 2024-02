Per gli italiani Trump umilia Biden Sondaggio-terremoto

Il Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa (in tedesco Denkmal für die ermordeten Juden Europas), conosciuto anche come Memoriale dell'Olocausto (o, meglio, Memoriale della Shoah) (in tedesco: Holocaust-Mahnmal), è un memoriale situato nel quartiere Mitte di Berlino, progettato dall'architetto Peter Eisenman, assieme all'ingegnere Buro Happold, per commemorare le vittime della Shoah. Il Memoriale è composto da un campo di 2 711 stele e accoglie ogni anno al Centro d'Informazione più di 500 000 visitatori provenienti da ogni nazione.

