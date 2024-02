Per andare avanti è fondamentale saper lasciare andare

una storia che fa della cucina, del funzionamento di una grande cucina di un ristorante del genere, una chiara allegoria del sistema industriale e capitalistico per cui sempre avanti bisogna andare,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ci sono nodi interiori che non riusciamo a sciogliere e la nostra mente ci inciampa sopra ripetutamente, incapace di. Che poi dovrebbe essere semplice, no? Se un errore, una persona, un’ingiustizia ci fa soffrire anche solo a evocarla mentalmente, non potremmo aprire la mano e lasciarla scivolare nell’abisso dell’oblio? Più facile a scriversi che a farlo. O forse no? Abbiamo chiesto aiuto a un gruppo di psicoterapeuti con approcci diversi (i principali li abbiamo riassunti qui) e in diversi casi, oltre ad alcune consapevolezze, può tornare utile proprio un foglio bianco per lasciarsi alle spalle il passato e tornare a guardare al futuro all’insegna di un ritrovato benessere psicologico. Occupiamoci di cosa possiamo cambiare e smettiamo di preoccuparci del resto Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta noto anche come ...

Una Madre 40enne è accusata di abbandono di minore dopo aver chiuso in auto il figlio di 4 anni per andare a sciare (notizie.virgilio)

Vittorio Emanuele Parsi e l'amore per Tiziana Panella: "Ero quasi morto. Volevo rivedere il suo volto": Ho pensato: non ce la faccio, forse basta lasciarsi andare e tutto passerà. La morte non potrà essere tanto peggio". Ad aiutarlo in quei momenti il pensiero per le sue figlie e la compagna Tiziana: ...

Il prezzo della ribellione: il caso Navalny ha molto da insegnarci: Ricordiamoci che tre anni fa sarebbe potuto rimanere in Germania, e scelse di tornare di sua volontà in Russia, dove fu immediatamente arrestato, come si aspettava del resto, per andare incontro a una ...

Carmac racconta gli esports: "Bisogna andare dove il pubblico vuole stare": Una delle leggende viventi dell'esports ci racconta la sua visione per il presente e il futuro della sua compagnia.