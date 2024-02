Pensioni | novità dall’estero | stop ai benefici

cosa che - suppongo - ci attiri dall'estero non si è aggiunta una novità. Dopo decenni che quest' e fra questi il livello da fame di molte pensioni.

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 febbraio 2024), importantisono quelle che arrivano direttamenteai. Tutto quello che serve sapere a riguardo Negli ultimi anni era diventata una vera e propria moda: stiamo parlando della fuga dei pensionati italiani all’estero. Adesso si tratta solamente di un lontano ricordo anche se, a dire il vero, questo tipo di “mosse” non piacevano affatto ai vertici alti dell’Inps. Tanto è vero che gli stessi chiesero al governo di intervenire e di fare il punto della situazione. Una vicenda che non veniva affatto digerita dall’ex presidente ed economista Tito Boeri.(Ansa Foto) Cityrumors.itProprio quest’ultimo affermò che il nostro Paese stava operando grazie ad un trasferimenti verso altri senza possibilità di avere un ritorno per quanto riguarda i ...