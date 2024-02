- 19 ex chiesa di San Rocco LEGATURE " TIES Laboratorio di canto Arianna Pace Artista. Un progetto di Welfare culturale in MOTTA " TALK / SHOWCASE ACUSTICO in dialogo con il Maestro Pellegrini

«Pellegrini di pace», un canto di speranza contro guerre, oppressioni e sofferenze (Di sabato 17 febbraio 2024) EVENTI. Il 24 febbraio l’auditorium del Seminario vescovile ospiterà un grande concerto per la solidarietà tra i popoli. Dai «Piccoli musici» di Casazza alla «Mediterranean Pop Orchestra». Interverranno il Vescovo Beschi e, da Gerusalemme, il Cardinale Pizzaballa. Leggi tutta la notizia su ecodibergamo (Di sabato 17 febbraio 2024) EVENTI. Il 24 febbraio l’auditorium del Seminario vescovile ospiterà un grande concerto per la solidarietà tra i popoli. Dai «Piccoli musici» di Casazza alla «Mediterranean Pop Orchestra». Interverranno il Vescovo Beschi e, da Gerusalemme, il Cardinale Pizzaballa.

Advertising

Notizie Correlate

“Pellegrini di pace – da Bergamo al Mediterraneo” - un inno di speranza nel Mediterraneo Bergamo. “È stato un percorso che ci ha avvolti gradualmente, ha lentamente dato vita a un viaggio, un pellegrinaggio desideroso di superare i ... (bergamonews)

Altre Notizie

Un marchio unico europeo, poi il riconoscimento Unesco: il modello transfrontaliero del Sentiero della Pace: UDINE. Il Sentiero della Pace a cavallo tra Italia e Slovenia, nato quindici anni fa, diventa il modello di riferimento per i progetti di cooperazione transfrontaliera che puntano allo sviluppo del ... “Pellegrini di pace – da Bergamo al Mediterraneo”, un inno di speranza nel Mediterraneo: che fu un pellegrino di pace per tutta la sua vita”, apre così don Gustavo Bergamelli, rettore del seminario di Bergamo, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Pellegrini di pace – da ... Roma a Rotterdam con il vero Pellegrini: Altro giro, altra corsa, ma sempre con il Feyenoord. Pronti per la sfida playoff, a Rotterdam Daniele De Rossi si gioca la sua prima gara europea da tecnico ma affidandosi a chi negli ultimi anni ha g ...

Video di Tendenza