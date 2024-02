Pazienza | “Vivremo il pre-partita sotto la Curva Sud”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà un derby, molto sentito. Unatra due squadre ben costruite che in questo momento si trovano nella parte alta della classifica. Ci arriviamo con quello spirito e con quella voglia di affrontare e risolvere in tutti i modi il problema della carenza di risultati in casa”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michele, presentando il match di lunedì sera (ore 20.45) contro la Casertana.parla anche di Simone Ghidotti, finito sul banco della critica dopo la gara di mercoledì contro il Potenza: “Abbiamo un problema, dobbiamo dirlo senza nasconderci. Soprattutto in casa ci stanno mancando i risultati. Quando mancano non penso che possono essere determinati da un singolo giocatore. Sono difficoltà che devo vivere io in prima persona e di conseguenza tutta la squadra senza andarci a ...