Pavia, teatro Fraschini gremito per la Fanfara del 3° reggimento carabinieri Lombardia a: Concerto in omaggio a Sant'Agostino, organizzato dalla locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo ...

Pavia, Teatro “Fraschini”: concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano: Ieri sera (venerdì 16 febbraio), presso il Teatro “Fraschini” di Pavia gremito di persone, si è tenuto il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, organizzato dalla locale Sez ...

La Fanfara dei Carabinieri al Fraschini per Sant’Agostino: PAVIA. Un concerto per celebrare la conclusione dell’anno agostiniano e il centenario della sezione Felice Maritano di Pavia dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La fanfara del terzo Reggimento ...