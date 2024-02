Pavia | rigenerazione urbana | ventuno progetti per recuperare le aree dismesse e cambiare il volto alla città

infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease selezionano le Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia e Università degli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Ventun, dal parco Cardano per lo sviluppo sostenibile all’ex Arsenale. Ventun interventi indestinati aildellasono stati illustrati questa mattina nell’aula del 400 dell’Università e messi in mostra. “La maggior parte delle persone non sa che cosa sia stato messo in piedi in questi anni – ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi – eppure l’operazione è importante per il presente e il futuro della. Non a caso il titolo dell’incontro è ‘oggi e domani’ e proprio tra oggi e domani sarà possibile vedere come cambierà la”. Numerosi gli interventi digià partiti e altri annunciati. Tra quelli che si stanno ...