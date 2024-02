Pavia | 23enne preso a coltellate in piazza Cavagneria | 8 denunciati Sono tutti giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 - Otto giovani, di cui 7 minorenni tra i 15 e i 17 anni e solo uno appena maggiorenne:stati individuati dai carabinieri dicome i presunti responsabili dell'aggressione con coltellata ai danni di undi, la sera dell'1 gennaio nel centro storico pavese, in. La vittima se l'era cavata con una prognosi di 10 giorni per le conseguenze per fortuna non gravi di un fendente che lo aveva colpito alla schiena, ultima coltellata dopo già una lunga serie di calci e pugni. "Una lite scaturita per futili motivi - spiegano i carabinieri nel comunicato stampa diramato oggi, 17 febbraio - culminata in un'aggressione di undida parte di 8...