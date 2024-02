il difensore e calcia a giro sul palo lontano dove Ochoa non può Piove sul bagnato per la Salernitana che non si fa mai vedere poi Sanchez manca il quarto gol su suggerimento di Dumfries e Pavard

Pavard non può fare il difensore e in Inter-Salernitana si sfoga (Di sabato 17 febbraio 2024) Benjamin Pavard parte titolare anche in Inter-Salernitana (4-0). E onora la sfida contro l’ultima in classifica disputando una partita completamente fuori ruolo. SCUDIERO IN CAMPO – Nei giorni precedenti a Inter-Salernitana, molti pensavano che Benjamin Pavard sarebbe stato tra i protagonisti del turnover di Simone Inzaghi. Lasciando una maglia da titolare a Yann Bisseck, grande protagonista nerazzurro nel mese di dicembre. Invece il tecnico non abbassa di un millimetro il livello di tensione, e coi campani fa pochissimi cambi rispetto all’undici di sabato scorso a Roma. Confermando anche Pavard dal 1?. Sempre nel ruolo di terzino destro. Cosa che il francese non fa mai nel corso della gara. ESPERIMENTO IN CORSO – L’Inter assalta l’area della ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024) Benjaminparte titolare anche in(4-0). E onora la sfida contro l’ultima in classifica disputando una partita completamente fuori ruolo. SCUDIERO IN CAMPO – Nei giorni precedenti a, molti pensavano che Benjaminsarebbe stato tra i protagonisti del turnover di Simone Inzaghi. Lasciando una maglia da titolare a Yann Bisseck, grande protagonista nerazzurro nel mese di dicembre. Invece il tecnico non abbassa di un millimetro il livello di tensione, e coi campani fa pochissimi cambi rispetto all’undici di sabato scorso a Roma. Confermando anchedal 1?. Sempre nel ruolo di terzino destro. Cosa che il francese non fa mai nel corso della gara. ESPERIMENTO IN CORSO – L’assalta l’area della ...

