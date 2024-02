per conciliare il duplice impegno nella scuola e nelle gare. edizione gli assegni da mille euro ciascuno per gli sportivi sono da quelle su neve e ghiaccio, come sci e pattinaggio, all'atletica,

Pattinaggio, le gare si sono svolte negli scorsi fine settimana a Bondeno. Successi e medaglie ai provinciali (Di sabato 17 febbraio 2024) Oltre 150 atleti hanno partecipato al Campionato Uisp Fase 1 e al Campionato Provinciale FISR 2024, che si sono svolti rispettivamente domenica 4 febbraio e domenica 11 febbraio, sulla pista del centro sportivo Bihac di Bondeno con il patrocinio dei Comitati territoriali UISP e FISR. Le tre società della provincia ferrarese, ASD Pattinaggio Artistico Bondeno, Pattinatori Estensi e Pattinaggio Il Quadrifoglio hanno così dato inizio alla stagione sportiva 2024 con due giornate ricche di gare e di medaglie. La squadra di Bondeno è scesa in campo con Sara Giordo, Asia Terribile e Fiammetta Gallini, grandi conferme a livello tecnico e artistico nelle gare di categoria nella specialità artistico, e con Gaia Ranuzzi, Alice Squarzola, Elisa ...

