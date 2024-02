Le multe per chi sbaglia Con Vergilius non cambia nulla rispetto a quanto già previsto dal Codice 40 e 60 Km/h può incorrere in una multa che supera duemila euro oltre alla sospensione della patente

Patente? Cambia tutto: arriva quella digitale (quando e per chi) (Di sabato 17 febbraio 2024) Anche la Patente si rivoluziona. Stando alle ultime indicazioni di Palazzo Chigi, a breve dovrebbe arrivare quella digitale. Le previsioni del debutto sono intorno al prossimo giugno. Una decisione, quella italiana, arrivata su pressing dell'Unione Europea e con l'obiettivo di uniformare le norme che riguardano il documento in tutto il territorio continentale. Ma come funzionerà il nuovo documento di chi guida? La Patente, con ogni probabilità, sarà inserita all'interno dell'app IO, quella già legata alla Pubblica Amministrazione e potrà essere utilizzata attraverso l'inserimento di SPID o CIE. Così facendo nell'applicazione non ci saranno più solo gli altri documenti. Una volta eseguito l'accesso all'app, basterà aprire la pagina ...

