Parma-Pisa | Serie B | promozione e playoff in gioco | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

LIGA 14.00 Atletico Madrid - Las Palmas 18.30 Celta Vigo - Barcellona LIGUE 1 21.00 Nantes - PSG BUNDESLIGA 15.30 Heidenheim - Leverkusen SERIE B 14.00 Bari - FeralpiSalò Lecco - Cosenza Parma - Pisa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per non concedere illusioni alle inseguitrici e continuare il proprio viaggio in solitaria verso laA ilha bisogno di un altro successo oggi contro il. Al Tardini, infatti, arrivano i toscani di Aquilani, reduci da un periodo positivo ma ancora molto fragili nelle proprie certezze, intenzionati a fare il colpaccio per riuscire ad agganciare, almeno per qualche ora, l’ottavo posto. Il fischio d’inizio a, valevole per la 25esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Il sorprendente 3-0 rimediato dal Modena 3 giornate fa aveva fatto presagire un calo da parte dei ducali. Crisi scongiurata grazie alle prestazioni messe in campo nelle ultime 2 giornate, nelle quali gli emiliani hanno avuto la ...