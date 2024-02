Parma-Pisa 3-2 | Cade al 95' la squadra di Aquilani con un gol di Del Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 - Una sconfitta al 95' per i nerazzurri dopo una partita giocata a viso aperto, ma il salto di qualità è ancora rimandato. Valoti risponde a una rete di Benedyczak, poi è Canestrelli a recuperare la partita in extremis sul 2-2 replicando a Man. All'ultimo secondo però iltrova il jolly con un errore fatale di Nicolas che permette a Deldi trovare la rete decisiva. PRIMO TEMPO – Parte forte ilche ottiene un corner dopo un minuto di gioco e una bella azione prolungata in avvio di partita. Al 9? la prima conclusione della partita è firmata Mihaila in contropiede, ma Nicolas blocca a terra. Replica poco dopo Valoti, ma il suo rasoterra finisce di poco a lato. Al 10? ilsi inserisce con Man che dialoga con Mihaila, ma Barbieri si frappone stoppando i due ...