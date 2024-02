Parchi gioco In arrivo attrezzi inclusivi

Cresce il numero dei parchi gioco inclusivi in Lombardia. L'assessorato regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità mette a disposizione ulteriori risorse per finanziare 14 nuove strutture,

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’amministrazione comunale nell’ambito della programmazione di interventi graduali di sostituzione dei giochi ha affidato un nuova fornitura di strutture, tutte inclusive, che saranno installate in tre aree: Parco giochi Migneco in Via Ferrucci angolo Via Gramsci; Parco giochi Sabin in Via Matteotti e Parco Giochi in via Civitali Un intervento, il cui affidamento ammonta un totale di 45.365,49 euro lordi, necessario al fine di mantenere costantemente in sicurezza igiochi e le strutture all’interno, soggette a deterioramento dovuto all’usura, alla costante esposizione agli agenti atmosferici e purtroppo in alcuni sporadici casi anche ad atti vandalici. La sostituzione ed installazione di nuovi giochi inoltre intende perseguire un miglioramento dei requisiti di qualità ambientale e attivare un processo di progressiva fruibilità degli stessi da parte di tutti ...