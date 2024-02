Papa Francesco | “Dolore per Firenze | serve più sicurezza”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilesprime “cordoglio” e “” per l’incidente die rilancia il suo appello per “lasui luoghi di lavoro”. In un telegramma inviato, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, all’arcivescovo di, il card. Giuseppe Betori, ilesprime “ai familiari delle vittime sentimenti di vicinanza e cordoglio insieme alla sua più viva partecipazione aldell’intera cittadina. “In questo momento particolarmente drammatico,– si legge nel telegramma – desidera rinnovare l’appello allasui luoghi di lavoro auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori e, mentre ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando ...

