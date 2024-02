Palmeri | «Inter impressionante! Più che il 4-0 stupisce una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Tancredi Palmeri ha commentato la vittoria roboante dell'Inter contro la Salernitana. Il giornalista sorpreso da un elemento importante. IMPRESSIONANTE – Tancedi Palmeri per Sportitalia sul 4-0 nerazzurro a San Siro: «Era un testa coda, ma la Salernitana aveva fatto penare la Juventus e aveva pareggiato col Milan. Ma quello che risalta dal 4-0 è la qualità che ha messo in campo l'Inter per tutta la partita. Una nottata impressionante che denota il livello di fiducia e autostima di questa squadra in ottica Champions League. Inzaghi ha gestito le cose come voleva lui. Questa Inter sembra andare davvero ad un'altra velocità paragonata con chiunque altro».