(Di sabato 17 febbraio 2024) Colonia-Werder Brema è stata interrotta per il lancio didadagli spalti. La singolaredei tifosi tedeschi ha un motivo ben preciso.

La partita tra Union Berlin e Wolfsburg, valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga , è stata interrotta a causa del lancio di palline da ... (sportface)

Non si placa la protesta dei tifosi calcistici tedeschi: nel mirino l'apertura da parte della DFL all'ingresso di investimenti privati... (calciomercato)

La partita di Bundesliga tra Stoccarda e Mainz è stata interrotta dopo pochi minuti dal calcio d’inizio. Per la precisione al 12? è stato fermato ... (sportface)

Palline da tennis e macchine telecomandate in campo, perché in Bundesliga è esplosa la protesta: Colonia-Werder Brema è stata interrotta per il lancio di palline da tennis e macchine telecomandate dagli spalti ...

Bundesliga, macchinine telecomandate in campo: la protesta dei tifosi in Colonia-Werder: Nuova e curiosa forma di protesta dei tifosi tedeschi, nel corso dell’anticipo di Bundes tra Colonia e Werder: dopo le monete di cioccolato e le palline da tennis lanciate in campo nelle scorse settim ...

Sinner-Van de Zandschulp Atp Rotterdam, risultato in diretta: 6-3, 6-3, Jannik agli ottavi contro Monfils: Jannik di nuovo in scena dopo il trionfo agli Australian Open. L’avversario rievoca ottimi ricordi, è lo stesso con cui ha iniziato la cavalcata a Melbourne ...