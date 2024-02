Pallanuoto | sorteggiati i gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024 | il Settebello ritrova la Croazia!

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un nuovo incrocio per rifarsi. Non è stata fortunata come si sperava la Finale dei Mondialiditra l’Italia e la Croazia. Ilallenato da Sandro Campagna ha lottato fino alla fine, andando vicinissimo alla conquista del titolo, con Fondelli a recitare il ruolo del mattatore e quel gol di Fatovic a 5? dalla fine dal sapore di beffa. I rigori nuovamente non hanno detto bene alla compagine tricolore, che nei fatti ha perso dai cinque metri il secondo campionato mondiale dopo quello di Budapest 2022 contro i vice campioni d’Europa. In questo caso sono stati fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che Del Lungo ne aveva parato uno a Fatovic. Resta comunque la bontà del percorso della formazione di Campagna che ha ottenuto la nona medaglia iridata della storia. Ora tutto è proiettato ai Giochi di ...

Pallanuoto, sorteggiati i gironi di World Cup: Si è tenuto a Budapest il sorteggio dei gironi della World Cup, che nel 2023 prenderà il posto della World League a livello di tornei FINA. La Division 1 accoglie le migliori 12 formazioni maschili e ...

