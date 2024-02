Pallanuoto | sempre i maledetti rigori | il Settebello è d’argento ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ancora una voltaper il: così come accaduto contro la Spagna nella finale iridata del 2022, anche l’edizione 2024 deidimaschile, andati in scena a Doha, in Qatar, vede capitolare dai 5 metri l’Italia nell’ultimo atto. A far festa è la Croazia, che si impone per 15-13 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari. Per l’Italia è la nona medaglia iridata: 4 ori, altrettanti argenti ed un bronzo nella bacheca azzurra. Nel primo quarto la Croazia sblocca il punteggio in superiorità dopo 40? con Kharkov, ma Di Fulvio impatta immediatamente. L’Italia spreca due superiorità e Kharkov punisce ilrestituendo il vantaggio ai croati. Gli azzurri non stanno a guardare e ribaltano lo score: dal perimetro Presciutti buca Bijac per il 2-2, a ruota ...