Pallanuoto | Mondiali | Croazia campione | Italia battuta ai rigori

(Di sabato 17 febbraio 2024) Doha, 17 feb. (Adnkronos) – L’si deve accontentare della medaglia d’argento nellaaidi Doha. Gli azzurri sono stati battuti 15-13 dalla, che vince l’oro, dopo i calci di rigore. Gli azzurri di Campagna hanno da recriminare per il finale dei tempi regolamentari quando hanno subito il gol del pari croato a 5 secondi dal termine per l’11 pari. L'articolo CalcioWeb.

Settebello, che peccato! Italia ko in finale come nel 2022. Vince la Croazia ai rigori, 3° oro iridato per i balcanici: PALLANUOTO, MONDIALI 2024 - Il Settebello si ferma ad un passo dalla gloria. Budapest è amara come Doha, il quinto oro iridato sfuma ancora, come nel 2022. Festeggia la Croazia, campione del mondo per ...

Mondiali pallanuoto: Italia d'argento, oro Croazia ai rigori: Niente oro ai Mondiali per l'Italia della pallanuoto. A Doha, il Settebello del ct Sandro Campagna ha perso la finale con la Croazia per 15-13 dopo i rigori. La partita era finita in parità, 11-11. (A ...

A che ora Italia-Croazia oggi, finale Mondiali pallanuoto 2024: dove vederla in tv e streaming: Sarà la sfida tra Italia e Croazia ad incoronare la squadra regina dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar, azzurri e balcanici si giocheranno il titolo nell'ultimo atto previsto og ...