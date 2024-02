Pallanuoto Chiude con effetto immediato la piscina del ‘Passetto’ | Jesina costretta a trasferirsi a San Severino

l'Italnuoto chiude per la prima volta senza medaglie ma con due Sorrisi e lacrime di gioia, infine, dalla pallanuoto, con il

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’ordinanza del Sindaco di Ancona crea disagi al club leoncello e non solo. Sempre più in difficoltà la pratica agonistica di uno sport dove la carenza di impianti a livello regionale è tangibile JESI, 17 febbraio 2024 – Ladel Passetto è stata chiusa a data da destinarsi con ordinanza del sindaco di Ancona. La, per la gara in programma oggi pomeriggio, in un primo momento organizzata a porte chiuse, sarà invece disputata a Sanalle 20.30, senza diretta TV, grazie alla gestione BluGallery della città settempedana che ha concesso la vasca ai granata. Dopo che il settore giovanile dellaha dovuto di recentea Senigallia per un torneo organizzato, con le tante polemiche che la cosa aveva creato, adesso ...