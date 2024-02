Pallanuoto | chi sono i giocatori della Croazia | tante vecchie conoscenze della A1 italiana

cosa resta del Kobe Bryant bambino a Rieti Quattro partite L'onda azzurra della pallanuoto può fare da stimolo per chi ancora ha chance di strappare il pass. In bilico ci sono ancora quattro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Siamo alla vigilia dello scontro diretto che chiude i Mondiali dia Doha: domani la finalissima tra Italia e. Una partita nuova in questo contesto, visto che non c’era mai stata la sfida tra le due compagini nell’ultimo attomanifestazione iridata. Il match però è un grande classico degli ultimi lustri a livello internazionale. Andiamo a scoprire meglio inel dettaglio. Presenti in Qatar Bijac, Anic; Biljaka, R. Buric, Z. Butic, L. Fatovic, Kharkov, Krapic, F. Krzic, F. Lazic, Loncar, Marinic-Kragic, J. Vrlic, A. Vukicevic, Zuvela. Tra le stelle c’è sicuramente il portiere Bijac, vecchia conoscenzaSerie A1, viste le sue annate alla Pro Recco prima dell’arrivo del ...