Pallanuoto | Campagna sminuisce la finale | “Serviva solo per l’albo d’oro Contano le Olimpiadi quest’anno”

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2024 di. Il Settebello ha perso lacontro la Croazia, venendo sconfitta ai tiri di rigore dopo essere stata in vantaggio per un gol a quattro secondi dal termine. Ennesima sconfitta ai rigori per gli azzurri, ko anche lo scorso anno nell’atto conclusivo iridato contro la Spagna. Il CT Sandroha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “L’ultima azione l’hanno giocata con il portiere avanti, abbiamo sbagliato: dovevamo fare più intensità sul tiro da fuori, ma non rimprovero nulla ai ragazzi, hanno fatto un Mondiale strepitoso. Siamo cresciuti durante la stagione, abbiamo saputo soffrire anche oggi. Forse c’è mancato qualcosa di qualità e di gambe in certi momenti, qualche intercetto, qualche blocco in più con l’uomo in più. Ho detto che se avessimo ...

Sandro Campagna non può che essere felice. Un ciclo decisamente felice, il suo, con l’Italia che ancora una volta si prende la scena e vola in ... (oasport)

Sandro Campagna non può che essere felice. Un ciclo decisamente incisivo, il suo, con l’Italia che ancora una volta si prende la scena e vola in ... (oasport)

Pallanuoto: Mondiali, Croazia campione, Italia battuta ai rigori: Doha, 17 feb. (Adnkronos) - L'Italia si deve accontentare della medaglia d'argento nella pallanuoto ai Mondiali di Doha. Gli azzurri sono stati battuti 15-13 dalla Croazia, che vince l'oro, dopo i cal ...

Pallanuoto, sempre i maledetti rigori: il Settebello è d’argento ai Mondiali: Rigori ancora una volta maledetti per il Settebello: così come accaduto contro la Spagna nella finale iridata del 2022, anche l'edizione 2024 dei Mondiali di pallanuoto maschile, andati in scena a Doh ...

Settebello, che peccato! Italia ko in finale come nel 2022. Vince la Croazia ai rigori, 3° oro iridato per i balcanici: PALLANUOTO, MONDIALI 2024 - Il Settebello si ferma ad un passo dalla gloria. Budapest è amara come Doha, il quinto oro iridato sfuma ancora, come nel 2022. Fest ...