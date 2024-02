Palladino pre Monza Milan | «Siamo molto in fiducia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, il tecnico dei brianzoli, Raffaele, ha parlato così Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di: prossimo match di Serie A per i biancorossi COME STA IL? – «Squadra in, è vero. La settimana è stata positiva, i miei calciatori sono tutti sul pezzo e pronti a mettermi in difficoltà per quelle che saranno le scelte di formazioni. Affronteremo unforte e non sarà semplice fare punti ma proveremo a metterli in difficoltà». NUOVE SOLUZIONI IN ATTACCO? – «A livello di assetto tattico noi abbiamo un marchio di fabbrica che è il 3-4-3 ma si può modificare e lo abbiamo fatto sia ...