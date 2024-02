PAGELLE – Napoli imbarazzante | qualcuno racconti a Mazzarri la storiella del possesso palla di Sampaoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ledi-Genoa 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Orsù, Ilaria, in questo primo sabato di Quaresima tocca pure ingoiare questo pareggio orrido e stitico col Zena. Che fine! Si sprofonda sempre più nella Genna biblica, la valle della dannazione eterna (almeno per questa stagione). Ritorna finanche il giovane Meret e sono subito dolori per lui. Epperò è prontissimo su due perigliosi colpi di testa dell’argentino nazionale – 6 Fabrizio caro, spero poi mi passi, ma oggi, per me, questoè veramente ingiudicabile. Bisognerebbe ritirarlo dal campionato, per carità verso i suoi giocatori, che sono sempre più imbarazzanti, per carità verso noi spettatori, oltre che per amore del calcio, in ricordo di quell’idea sublime di calcio che dal maggio scorso non esiste più – senza voto DI LORENZO. In una ...