Pagelle Inter Salernitana | TOP e FLOP del match di Serie A 2023 2024

TOP e FLOP della gara di stasera I top, flop e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: pagelle Inter Salernitana. VOTI: a fine partita INTER (3 - 5 - 2): Sommer 7;

Inter-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita . Anticipo del venerdì sera per i nerazzurri, impegnati tra qualche giorno per l’andata ... (sportnews.eu)

Inter-Salernitana 4-0 le pagelle e il tabellino della partita . Anticipo del venerdì sera per i nerazzurri, impegnati tra qualche giorno per l’andata ... (sportnews.eu)

Vincono Inter e Torino: Salernitana sempre più ultima, scende anche il Napoli (CLASSIFICA): Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo al termine della sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 23/24 Redazione Toro News 16… Leggi ...

Inter-Salernitana, le pagelle - Carlos Augusto stantuffo, Dumfries da Fantacalcio. Barella è turbolenza: SOMMER 6 - Francamente poteva anche starsene al caldo sul divano di casa, vista la pochezza offensiva degli avversari e la concentrazione dei difensori in maglia arancione. Ormai non resta ...

CLASSIFICA - La capolista Inter sempre più in fuga: +10 sulla Juventus: I nerazzurri con questo ennesimo successo vanno ancora più in fuga in testa alla classifica con 63 punti, 10 in più con la Juventus a parità di gare giocate.