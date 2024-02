Pagelle Inter-Salernitana 4-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 16 febbraio 19.00 Torino - Lecce 21:00 Inter - Salernitana Sabato 17 febbraio 15:00 Napoli - Genoa 18:00 Verona - Juventus

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Partita totalmente dominata dai ragazzi di Simone Inzaghi che dopo pochi minuti colpiscono un palo con Thuram e una traversa con Barella. Dopo diverse occasioni sbloccano il risultato grazie a Marcus Thuram e il raddoppio firmato Lautaro Martinez arriva dopo un solo minuto: 2-0. Lanon riesce a superare la metà campo, Dumfries fa 3-0 e di fatto chiude i giochi. Nella ripresa Inzaghi cambia in vista della Champions League, il ritmo si abbassa ma Marko Arnautovic, allo scadere, firma il definitivo 4-0. LEE IDI ...

