Paderno | il centrosinistra candida a sindaco Anna Varisco per il dopo Casati

Castegnato, la vice Patrizia Turelli corre in alternativa all’uscente Cominassi: "Non è stato possibile proseguire con l’attuale gruppo di lavoro, poiché con l’approvazione del terzo mandato, la figura dell’attuale Sindaco uscente è stata riproposta e come tale, non ci sono le con ...

Rivoluzione green in città. Sì al finanziamento del progetto. In arrivo 1.160 nuovi alberi: Ok del Ministero ai fondi Pnrr: le aree scelte lungo via Copernico, quasi 12mila metri quadrati. Coinvolti altri 13 Comuni con l’obiettivo di contrastare l’innalzamento delle temperature.