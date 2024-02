Oltre ai furti segnalati in Italia, circa tre una banda in Svezia che iniziò a produrre fentanyl. Immediatamente si registrò un picco di overdosi. Di recente in Nord Irlanda è spuntato anche l'

Overdosi di Fentanyl, l'Italia corre ai ripari dopo 200mila morti negli Usa (Di sabato 17 febbraio 2024) È ormai esplosa oltreoceano la tragedia delle morti per overdose di Fentanyl, farmaco oppiaceo impiegato nella terapia del dolore. l'Italia prova a prevenire quella che sta diventando una piaga a livello internazionale. La circolazione del Fentanyl è andata fuori controllo in America e il farmaco si è trasformato in una droga molto potente e molto ricercata. Il suo livello di letalità supera quello di droghe come l'eroina. Nei giorni scorsi un comunicato del ministero della Salute, firmato dal direttore generale Francesco Vaia, ha messo nero su bianco che è scattata "l'allerta di grado 3 (massimo livello)". Si tratta di un'allerta che attiva il "potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl e suoi derivati". In altri termini: occorre ridurre al ...

L’allarme. Fentanyl, consumi in crescita. «L’Europa è in vigile allerta»: Angela Me, direttrice ricerche dell’Unodc: «Nella Ue non c’è un traffico come negli Usa, ma il crollo dell’oppio afghano potrebbe aprire nuovi mercati agli oppioidi sintetici».

