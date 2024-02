Overdose di droga al figlio di due anni | niente carcere per il papà “Non fu data volontariamente”

(Di sabato 17 febbraio 2024) La sua fu solo una colpa lieve, “mancata vigilanza”, secondo i giudici che hanno condannato a soli 24 mesi, pena patteggiata e senza, Diego Feltrin, ildi Nicolò morto per aver ingerito hashish, all’insaputa del padre. Il bimbo di appena due, era deceduto il 28 luglio 2022 a Longarone. Si parlò di una salsa al ragù nella quale il padre aveva messoper tranquillizzare il, ma questa tesi dell’accusa è poi caduta. Gli esami tossicologici avevano comunque evidenziato che il piccolo aveva assunto, tanto da spingere l’accusa ad ipotizzare l’omicidio colposo, lo spaccio dia minore e la morte delcome conseguenza di altro reato. Duesenzaper ...

droga nel ragù della pastina per addormentare il figlioletto di due anni . E’ questa la ricostruzione della Procura sulla morte di Nicolò Feltrin, il ... (thesocialpost)

Si è tenuta ieri, 14 dicembre 2023, la Prima udienza per la morte di Nicolò Feltrin , 2 anni , che il 28 luglio dell’anno precedente era deceduto per ... (news.robadadonne)

Si conclude con il patteggia mento di due anni , pena sospesa (quindi niente carcere ), per Diego Feltrin, il padre di Nicolò Feltrin, il bimbo morto a ... (leggo)

Allerta fentanyl anche in Italia: cosa può fare la nuova droga e cosa si rischia: È allerta massima, in Italia, per la circolazione illegale del fentanyl, potente oppiaceo che circola illegalmente anche al di fuori del comparto ospedaliero: ecco di cosa si tratta, quali sono gli ef ...

Belluno, la morte del piccolo Nicolò per overdose: il papà patteggia, condannato a 2 anni: Gli esami tossicologici avevano poi evidenziato che il piccolo aveva assunto droga, tanto da spingere l'accusa ad ipotizzare l'omicidio colposo, lo spaccio di droga a minore e la morte del figlio come ...

Nicolò Feltrin morì a 2 anni per overdose: il padre patteggia ed evita il carcere: Il padre, unico indagato per la morte di Nicolò Feltrin causata da un'overdose, patteggia evitando così di andare in carcere.