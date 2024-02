“Ostia Clean Up” | i volontari raccolgono oltre 100 kg di spazzatura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – La spiaggia antistante il pontile, stamane sabato 17 febbraio, si è animata di tantissimipieni di entusiasmo e voglia di fare. Una mattinata dedicata alla pulizia dell’arenile sotto il simbolo del tridente di-up che si è virtualmente fuso con quello del guardiano del mare per eccellenza, Nettuno, che dal suo piedistallo incastonato tra gli scogli ha vigilato, attento, alle virtuose operazioni della squadra. Raccolta differenziata: chiare e precise le istruzioni su come operare Un briefing ha aperto i “lavori”, dando istruzioni su come raccogliere i rifiuti e preparare quei sacchi che a fine operazione verranno pesati, con somma soddisfazione di tutti e poi ritirati da AMA. Questa volta si temeva di dover raccogliere, con le difficoltà del caso, i coriandoli dell’appena ...