Osimhen torna a Castel Volturno | ma l’allenamento era già iniziato

Victor Osimhen torna nella bufera: a causa di un ritardo dell' aereo proveniente dalla Nigeria l'attaccante non è rientrato in tempo per disputare seduta d'allenamento di oggi a Castel Volturno agli ordini

La Serie A torna in campo per la 25ª giornata di campionato, la sesta nel girone di ritorno. Si parte già dal venerdì con... (calciomercato)

Il centravanti del Calcio Napoli è rientrato, dopo un mese e mezzo , in Italia e adesso Mazzarri attende le visite mediche per sapere se potrà ... (2anews)

“Con 45 punti ancora a disposizione credo sia possibile recuperare 7 punti per arrivare quarti, faremo di tutto per provarci. Che non vuol dire ... (sportface)

Osimhen è rientrato a Castel Volturno dopo la Coppa d’Africa, sosterrà test per valutare la condizione fisica in vista di Napoli- Genoa . Victor ... (napolipiu)

Victor Osimhen , attaccante del Napoli , è tornato poco fa a Castel Volturno per allenarsi con i suoi compagni dopo l’esperienza in Coppa ... (calcionews24)

CDM - Napoli, il PSG punta Osimhen per il post Mbappè: nel mirino anche Leao e Lautaro: Kylian Mbappè in estate saluterà il PSG e gli effetti di questa clamorosa separazione si ripercuoteranno in tutta Europa, probabilmente anche sul Napoli come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, con u ...

GAZZETTA - Napoli, clausola da 130 milioni per Osimhen: andrà pagata in un’unica soluzione: La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Victor Osimhen: "E allora di sicuro non spaventerà la clausola rescissoria che Osimhen e il suo entourage sono riusciti a strappare al Napoli in sede di rin ...

Tuttosport: "Toro, era ora! Si torna a sperare": La vittoria di ieri dà nuovo slancio ai granata. "Toro, era ora! Bellanova-Zapata: Lecce ko, si torna a sperare" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Primo ...