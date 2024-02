Osimhen ritrova il sorriso | ha parlato con Mazzarri | cosa è successo

L'esultanza a fine partita, la soddisfazione per i gol di Osimhen e Kvaratskhelia e la consapevolezza del peso della vittoria. Mazzarri ritrova il sorriso, al pari del suo gruppo. Tre punti di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Victorè tornato ad allenarsi a Castel Volturno, ma non sarà convocato per Napoli-Genoa:si è detto con. Il Napoli ha l’esigenza di tornare assolutamente alla vittoria in campionato. Dopo gli anticipi del venerdì sera della 25esima giornata di Serie A, infatti, i partenopei sono scivolati al decimo posto della classifica, scavalcati anche dal Torino. Una situazione insostenibile per la formazione campione d’Italia in carica e che solo pochi mesi fa dominava il campionato. Ora non solo si scivolati indietro, ma il quarto posto dista ben 7 punti e soprattutto Atalanta e Bologna – a differenza del Napoli – sembrano in una condizione psico-fisica eccellente. Dunque urge dare una risposta importante sul campo e l’occasione da non sbagliare è quella che allo stadio Maradona metterà gli azzurri contrapposti al Genoa di ...