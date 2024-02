Simeone fa rimpiangere Osimhen, mentre Anguissa è un In tal senso Florenzi ha dimostrato di avere una gran confidenza col pallone nel portare palla avanti e costringere gli avversari all'out ,

Osimhen out col Genoa, confessione a Mazzarri: “Non posso giocare” (Di sabato 17 febbraio 2024) Il Mattino – L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mancata convocazione di Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi tutta la notizia su forzazzurri (Di sabato 17 febbraio 2024) Il Mattino – L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mancata convocazione di Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza