Osimhen-Leao | il Psg fa sul serio dopo l’addio di Mbappé

Dopo la notizia dell'addio di Mbappé al Psg sono cominciati a c ricolare i nomi dei possibili sostituti dell'attaccante francese. Tra questi spiccano quelli di Vitro Osimhen, Lautaro Martinenz e Leao.

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024)sono finiti nel mirino del Psgdi: il calciomercato si appresta a farsi intrigante per il futurosono finiti nel mirino del Psgdi: il calciomercato si appresta a farsi intrigante per il futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i parigini potrebbero farsi carico delle due clausole per prenderli insieme. Al Khelaifi mette paura a Napoli e Milan per i attaccanti.