Osimhen | il Napoli e gli ultimi 4 mesi di convivenza forzata | il suo futuro dipende da Campos

Victor è il giocatore più pagato della storia del Napoli, ma quei se il Psg dovesse decidere di puntare su Osimhen, è difficile è da sempre il grande obiettivo di Osimhen e anche Oltremanica gli

Victor Osimhen non sarà disponibile per la partita di campionato Napoli -Genoa, creando un clima di insoddisfazione nel gruppo e in particolare ... (dailynews24)

L’attaccante del Calcio Napoli non tornerà in campo oggi nella sfida contro il Genoa , ma punta al big match di mercoledì contro il Barcellona. ... (2anews)

Il Paris Saint-Germain ha mostrato interesse per Victor Osimhen come possibile sostituto di Kylian Mbappé, che lascerà il club a fine ... (dailynews24)

"Non posso giocare, non sto al 100%". E' stato Osimhen a voler rinunciare a Napoli-Genoa: Niente da fare alla fine: Osimhen salterà Napoli-Genoa di quest’oggi. Sarebbe stato lo stesso giocatore a farne come riporta Il Mattino oggi in edicola. Retroscena Napoli-Genoa, Osimhen ha chiesto d ...

Champions League, all’Italia ad un passo il bonus del 5° posto: unachance in più per il Napoli: unachance in più per il Napoli Napoli, malumori nello spogliatoio per il rientro tardivo di Osimhen Napoli, Meluso e Micheli hanno provato a convincere Osimhen: “vai almeno in panchina”. Rifiuto ...

Napoli-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Napoli-Genoa apre il sabato di Serie A, con Mazzarri che potrebbe rinunciare al suo mglior giocatore. Victor Osimhen, infatti, è tornato da poco a Castel Volturno dopo la Coppa ...