Osimhen è l’uomo giusto per il Psg | ma c’è il modo Premier Gazzetta

difficoltà il Napoli' Gilardino può essere l'uomo il Napoli' Gilardino può essere l'uomo giusto Crede che basti l'assenza di Osimhen a spiegare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Partito Mbappé che ha già fatto le valigie per la prossima estate il Psg è alla ricerca del sostituito. Ovunque le voci concordano chesarebbeideale per sostituire l’attaccante francese. Anche lui ha già pronte le valigie come ha ammesso lo stesso presidente del Napoli De Laurentiis dopo il rinnovo del suo contratto che contiene una clausola rescissoria di 120 milioni circa. Una cifra irrisoria per il Psg che non i lascerà certamente spaventare dai soldi dopo aver ingaggiato negli ultimi anni calciatori del calibro di Messi e Neymar.Psg Ladello Sport solleva pero qualche dubbio “E allora di sicuro non spaventerà la clausola rescissoria chee il suo entourage sono riusciti a strappare al Napoli in sede di rinnovo: 130 milioni di euro, ...