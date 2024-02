il Chelsea è pronto a pagare l'intera clausola di accelerare i tempi per Victor Osimhen - di accelerare i tempi per Victor Osimhen - obiettivo i tempi per Victor Osimhen - obiettivo principale per

Osimhen è l'obiettivo principale del Psg: ma lui sogna la Premier (Di sabato 17 febbraio 2024) La Gazzetta dello Sport – Victor Osimhen ha attirato l'attenzione del Psg, che a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, Osimhen al Psg Le ultime: Il Paris Saint-Germain ha mostrato interesse per Victor Osimhen come possibile sostituto di Kylian Mbappé, che lascerà il club a fine stagione. Tuttavia, il centravanti del Napoli sembra propenso a ... Mazzarri, vigilia complicata: non è stata come le altre, ecco cos'è accaduto: il campo è l’unico giudice ed è lì che il Napoli deve dimostrare di essere ancora vivo e sintonizzato sull’obiettivo Champions. Mazzarri è pronto a rispolverare il 4-3-3 per andare all’assalto del ... CDM - Napoli, il PSG punta Osimhen per il post Mbappè: nel mirino anche Leao e Lautaro: Kylian Mbappè in estate saluterà il PSG e gli effetti di questa clamorosa separazione si ripercuoteranno in tutta Europa, probabilmente anche sul Napoli come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, con u ...

