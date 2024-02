Oroscopo Scorpione di Paolo Fox | le previsioni di oggi 17 febbraio 2024

Scorpione per l'oroscopo di Paolo Fox la settimana iniziata in maniera un po' strana, c'è stata un po' di baruffa nell'aria, Venere ha iniziato un transito pepato, molti non sono più convinti di un

Scorpione, segno d'acqua governato dal pianeta Plutone, tu che ti muovi attraverso le profondità dell'emozione come nessun altro segno zodiacale può fare. La tua natura intensa, passionale e segreta ti rende uno dei segni più complessi e affascinanti dell'intero zodiaco. Sei guidato da un'insaziabile curiosità, un desiderio di scavare sotto la superficie e scoprire i misteri nascosti, sia dell'universo che dell'animo umano. Il tuo simbolo, lo Scorpione, rappresenta perfettamente la tua essenza. Così come lo Scorpione è noto per la sua letale puntura, tu sei conosciuto per la tua capacità di percepire e rispondere alle situazioni con una precisione acuta. Ma, al contrario di quanti molti potrebbero pensare, la tua "puntura" non viene utilizzata alla leggera. Sei un difensore feroce di coloro che ami e un avversario formidabile per chi ...

