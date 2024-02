Oroscopo Paolo Fox domenica 18 Febbraio 2024 | Vergine sottotono

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’diFox per oggi,18Ariete Durante la giornata dimolti di voi riveleranno i loro sentimenti: avrete una maggiore energie per la sfera amorosa, cosa che è mancata completamente lo scorso anno. Toro Non pensate più al passato. In questi giorni vi sentite un po’ insoddisfatti grazie a una piccola crisi; anche chi sta vivendo una fase positiva potrebbe pensare di volersi dedicare di più alla famiglia e rimanere di più a casa. Gemelli Previsto un calo di umore per voi, troppi impegni o troppi pensieri. Periodo particolare per chi ha avuto difficoltà sul lavoro. Sarà un periodo difficile anche per chi deve rivedere alcune scelte a livello aziendale. Cancro Fine settimana a gonfie vele per quanto riguarda l’amore. Chi non è innamorato ...