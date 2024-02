(Di sabato 17 febbraio 2024) Benvenuti nella nuova puntata dedicata aldegli Oriele. L’expiùdi tutte le edizioni del Grande Fratello Vip, hato a “suonarsele” di santa ragione: ecco le ultime novità diMarzoli eDal Moro., chat private eIn queste ore, infatti, sono stati pubblicati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

dopo la recente rottura di qualche giorno fa, Oriana Marzoli ha diffida to Daniele Dal Moro : ecco cosa è accaduto L'articolo Oriana Marzoli diffida ... (novella2000)

La recente separazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è avvenuta qualche giorno fa. Tuttavia, in queste ultime ore, sembra che ... (dailynews24)

Il rapporto di alti e bassi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si condisce di un evento inaspettato, dato che il veronese è stato avvistato in ... (anticipazionitv)

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra del tutto precipitato visto che la ragazza ha presentato una lettera di diffida per l’ex ... (anticipazionitv)

Oriana Marzoli & Daniele Marzoli , The NeverEndingStory… I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, quella rinnegata da ... (isaechia)

Oriana e Daniele, tradimenti e problemi a letto: la coppia più tossica del GF Vip continua il “circo”: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tradimenti e problemi a letto: la coppia più tossica del GF Vip continua il circo, spuntano chat private.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, le chat online: lei lo accusa di avere un’altra, lui parla dei problemi a letto: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, le chat online: lei lo accusa di avere un’altra, lui parla dei problemi a letto. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.

Daniele Dal Moro- Oriana Marzoli, dal Grande Fratello alle diffide via avvocati: Per l’ex tronista veronese, figlio dell'ex parlamentare Pd Gianni Dal Moro, i guai legali con la (ex) fidanzata, dopo la polemica con Lucarelli sulla partecipazione a un evento contro la violenza di ...