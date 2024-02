Ore 08 | 52 | la morte a Firenze | ricostruzione e orari del crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – È una mattina di lavoro come le altre. È venerdì 16 febbraio. Cinquanta operai si trovano neldi via, a Ponte di Mezzo, dove è in corso la costruzione del supermercatoe dove un tempo c’era il panificio militare. Un’area gigantesca, diecimila metri quadrati. Venerdì 16 febbraio 2024 Ore 08:52. A quell’ora gli operai stavano lavorando già da più di mezz’ora e in una manciata di secondi si consuma uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai avvenuti ae in Italia. Una trave di cemento, 15 metri e oltre 5 tonnellate di peso, crolla e trascina con sé tre piani di quello che era lo scheletro dell’edificio in costruzione. Dopo pochi minuti partono le drammatiche chiamate al 118. “Pronto emergenza? Correte, è crollato tutto”. Scattano ...