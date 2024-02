E sempre per educare l'uomo, i bambini piccoli non devono andare razze? 'Sino a qualche anno fa un patentino per i proprietari di Ora non esiste più. Sarebbe una cosa importate per stabilire se il

Ora i proprietari devono lavare la pipì dei cani (Di sabato 17 febbraio 2024) Finalmente: è il commento di molti cittadini all'approvazione da parte della giunta comunale della delibera che prevede che i proprietari di cani lavino via la pipì rilasciata dall'amico a quattrozampe durante la passeggiata. Le proteste negli anni non sono mancate, troppi muri imbrattati come pure le colonne del centro cittadino, come aveva segnalato alcuni mesi fa l'ex consigliere comunale Livio Pinciroli sollecitando interventi per rimediare a quelle situazioni indecorose. Bene, l'altro giorno la giunta ha approvato la delibera per la modifica dell'articolo 41 del regolamento di polizia urbana che ora dovrà passare in consiglio comunale. Se il provvedimento avrà l'ok anche dai consiglieri i proprietari di cani che andranno a spasso per le vie della città dovranno essere muniti di contenitori con ...

