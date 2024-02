Operaio di 54 anni muore schiacciato da una lastra di cemento nel Cosentino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Undi 54è morto nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio, a Frascineto, nelda unadicaduta da una gru. La vittima del grave incidente sul lavoro si chiamava Edison Malaj ed era originaria dell'Albania. A nulla è servito l'intervento dei medici del 118. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e iscritto tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo e concorso di colpa.

