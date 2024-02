OpenAi vale 80 miliardi | venderà azioni con Thrive Capital

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha concluso un accordo che valuta la società di intelligenza artificiale di San Francisco a 80di dollari o più, quasi triplicando la sua valutazione in meno di 10 mesi. Lo scrive il New York Times citando tre persone a conoscenza dell'accordo. La società, fortemente finanziata da Microsoft, vendera' leesistenti in una cosiddetta offerta pubblica guidata dalla società di venture, secondo le fonti. L'accordo consente ai dipendenti di incassare le loronella compagnia.è ora una delle start-up tecnologiche di maggior valore al mondo, dietro ByteDance e SpaceX.