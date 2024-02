(Di sabato 17 febbraio 2024)ad359 gli arresti in trentadue città russe durante le manifestazioni spontanee in memoria di Alexei. Lo riferisce la ong russa per i diritti umani Ovd-info.

Ong, 'salgono ad almeno 359 i fermi in Russia per Navalny': Salgono ad almeno 359 gli arresti in trentadue città russe durante le manifestazioni spontanee in memoria di Alexei Navalny. Lo riferisce la ong russa per i diritti umani Ovd-info. (ANSA). (ANSA) ...

Ong, 'fermati oltre 200 manifestanti pro-Navalny': E' salito a oltre 200 il numero dei manifestanti russi pro-Navalny fermati da ieri, dopo la morte del dissidente russo nel carcere in cui era detenuto: lo riferisce la ong per i diritti umani OVD-Info ...

Navalny, ovunque manifestazioni di rabbia e lutto, oltre 200 fermi in tutta la Russia: Centinaia di persone si sono radunate anche in Europa e negli Stati Uniti per rendere omaggio all'oppositore numero uno del Cremlino morto in carcere in Russia. Il portavoce: "E' stato assassinato". T ...