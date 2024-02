Ong | ' fermati oltre 200 manifestanti pro-Navalny'

E' salito a oltre 200 il numero dei manifestanti russi pro - Navalny fermati da ieri, dopo la morte del dissidente russo nel carcere in cui era detenuto: lo riferisce la ong per i diritti umani OVD - Info, come

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) E' salito a200 il numero deirussi pro-da ieri, dopo la morte del dissidente russo nel carcere in cui era detenuto: lo riferisce la ong per i diritti umani OVD-Info, come ripota il Guardian. Almeno 212 persone sono state fermate tra ieri e oggi durante gli eventi organizzati in Russia in memoria di, precisa la ong sottolineando che si tratta della più grande ondata di fermi per protesta in 18 mesi.