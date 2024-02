Ong | 17 navi fermate | chi sono i ribelli del mare che sfidano il governo

Tutti i viaggi hanno seguito uno schema molto simile, mentre alcune navi si sono fermate anche in Malesia. Se il Pfad sostituisce l'olio di palma - "No comment da parte di Eni sulle spedizioni",

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Da quando è entrato in vigore il decreto Ong,stati ben 17 i provvedimenti di fermo amministrativo, mentre le sanzioni imposte alle imbarcazionistate piuttosto elevate, variando da 3mila a 10mila euro. Il provvedimento voluto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'inizio dell'anno scorso, quindi, funziona. E ha pure messo in evidenza qualile organizzazioni che non rispettano la legge italiana. Il decreto in questione impone delle regole alle Ong, tra cui rispettare l'obbligo di dirigersi verso il porto che viene loro indicato dalle autorità e il divieto di compiere più operazioni di soccorso. Facendo un bilancio dell'ultimo anno, la Ong che avrebbe trasgredito più volte il "Codice di condotta", come riporta il Tempo, sarebbe stata la Ocean Viking, nave battente bandiera norvegese ma ...