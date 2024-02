Omicidio Scazzi | Misseri | “Ho pregato per Sarah | l’ho uccisa io”

nella stessa casa in cui fu uccisa la nipote 14enne Sarah Scazzi, Con uno sconto di pena Misseri è potuto tornare ad Avetrana. E condannate per l'omicidio, Misseri ha detto: "Dio mi ha perdonato,

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Hanno sempre detto che ero innocente: se fossi stato davvero innocente,sarebbe ancora qui, in mezzo a noi, a sorridere". Così in un'intervista a 'Quarto Grado' su Rete Quattro, Michele, lo zio si, la 14enneil 26 agosto 2010, condannato a 8 anni di reclusione per soppressione di

Dopo 7 anni in carcere, parla per la prima volta l’uomo accusato di aver nascosto il corpo della nipote Per la prima volta dopo 7 anni in carcere ... (sbircialanotizia)

Dopo 7 anni trascorsi in carcere per occultamento e soppressione di cadavere per l'omicidio Scazzi , Michele Misseri è tornato libero e continua ad ... (ilgiornale)

Michele Misseri a Quarto Grado: «Sarah e Sabrina erano come sorelle». L'ultima lettera inviata alla moglie e alla figlia: Michele Misseri, l'uomo che ha appena finito di scontare una condanna per soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, morta nel 2010, da domenica scorsa è tornato nella sua ...

Michele Misseri dopo l’uscita dal carcere: “Sarah Scazzi l’ho cresciuta e uccisa, ma nessuno mi crede”: Michele Misseri ha rilasciato una prima intervista dopo la scarcerazione alla trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4 ...

